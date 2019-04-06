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السجن المشدد 7 سنوات لمحامى بتهمة تزوير مستندات رسمية بالمعادى

السبت، 06 أبريل 2019 11:58 ص
السجن المشدد 7 سنوات لمحامى بتهمة تزوير مستندات رسمية بالمعادى تزوير - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم وائل ممدوح، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات وأوراق رسمية بالمعادى.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدى عبدالمجيد، وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبدالستار.

وأسندت النيابة للمتهم وائل ممدوح، محامى، تهمة الاشتراك مع آخر "حسن النية" فى تزوير محرر رسمى " التوكيل رقم 176" على غرار الأوراق الرسمية، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة تزوير مستندات رسمية واستغلالها فى مخاطبة الجهات الرسمية على النحو المبين بالتحقيقات.


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تزوير مستندات رسمية

جنايات القاهرة

السجن المشدد

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