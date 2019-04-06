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الرئيس التونسى يؤكد عدم رغبته فى الترشح لولاية ثانية

السبت، 06 أبريل 2019 04:23 م
الرئيس التونسى يؤكد عدم رغبته فى الترشح لولاية ثانية الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
رويترز
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 قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي  اليوم السبت إنه لا يرغب في الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام رغم دعوات حزبه له بالترشح.

وتلقي الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بظلالها على المشهد في تونس، حيث بدأت بعض الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض ترشح السبسي (93 عاما) لولاية ثانية.

والدستور التونسي الجديد الذي أقره البرلمان في 2014 يعطي الحق لأي رئيس الترشح لولايتين فقط. ويدعو العديد من قيادات حزب نداء تونس السبسي إلى أن يكون مرشحهم في الانتخابات المقبلة.

لكن السبسي قال خلال اجتماع لحزبه نداء تونس بمدينة المنستير "سأقول بكل صراحة أنا لا أرغب في أن أترشح مرة أخرى لأن تونس تزخر بالكفاءات".

وهذا التصريح الصادر عن السبسي بخصوص الترشح للانتخابات الرئاسية ليس موقفا نهائيا ولكن يتوقع أن يعلن الموقف الرسمي خلال الاشهر المقبلة.

ومن المتوقع أن تجري تونس انتخابات برلمانية في السادس من أكتوبر تشرين الأول وانتخابات رئاسية في 17 نوفمبر تشرين الثاني.

والانتخابات المقبلة ستكون ثالث انتخابات حرة بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي.

وكان السبسي قد فاز في انتخابات 2014 على منافسه المنصف المرزوقي ليصبح أول رئيس لتونس ينتخب بشكل حر ومباشر.

وكان السبسي الشخصية المهيمنة في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا منذ انتخابه عام 2014 على الرغم من القيود الدستورية التي تمنحه سلطات محدودة. لكنه فقد نفوذه بشكل كبير منذ تولى رئيس الوزراء يوسف الشاهد منصب رئيس الوزراء عام 2016.

 


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