"التعليم" تناقش خطة توزيع مقدرى الدرجات بالامتحانات الإلكترونية لأولى ثانوى

عقد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع مديرى التعليم العام بجميع المديريات التعليمية للوقوف على حالة البنية التكنولوجية والفنية لمقار التقدير الإلكترونى للاختبارات التدريبية الإلكترونية للصف الأول الثانوى التى تم تحديدها ومناقشة خطة التوزيع الخاصة بمقدرى المواد الدراسية بكل مقر تقدير.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن الاستعدادات لمرحلة التصحيح الإلكترونى للاختبارات التدريبية الالكترونية للصف الأول الثانوى والتى عقدت بدء من يوم 24 مارس 2019، بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع لتوضيح كافة المعلومات المتعلقة باستعدادات الوزارة لامتحانات الصف الأول الثانوى، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بتوفير 50 مقرًا متسعًا ومجهزًا إلكترونيًا على أعلى المستويات لتصبح مقرات لتقدير امتحانات الصف الأول الثانوى على مستوى الجمهورية، موجهاً بضرورة وضع كافة الاحتياطات اللازمة لتنفيذ التقدير بصورة جيدة ومنضبطة.

ولفت حجازى إلى اختيار المديريات التعليمية للمدارس التى تتوفر بها البنية التكنولوجية بشكل جيد على أن تكون المدراس فى أماكن مختلفة داخل المحافظة وذلك لتكون مراكز للتصحيح الالكترونى بعد انصراف الطلاب، حيث يبدأ العمل بها من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءًا، كما تقوم المديرية بتوفير 15 جهاز تابلت بشكل احتياطى فى كل مركز تصحيح على سبيل العهدة، وترد بعد انتهاء التصحيح.

ووجه حجازى بتشكيل مجلس تقدير مركزى على مستوى المحافظة برئاسة مدير المديرية بالمحافظة وعضوية كلٍ من وكيل المديرية، ومدير التعليم العام، ومدير التعليم الثانوى، ومدير التطوير التكنولوجى، والموجه العام للمادة الدراسية التى يتم تصحيحها، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إشراف لكل مقر تصحيح داخل المحافظة برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كلٍ من وكيل الإدارة التعليمية، ومدير مرحلة التعليم الثانوى، ومدير التطوير التكنولوجى بالإدارة التعليمية، والموجة الأول للمادة الدراسية التى يتم تصحيحها، ومدير المدرسة التى ستكون مقر للتصحيح.

ووجه الدكتور أكرم حسن بتكليف موجة عام كل مادة دراسية باختيار السادة المقدرين من معلمى الصف الأول الثانوى ممن تتوافر لديهم مهارة التعامل مع الحاسب الآلى والخبرة والكفاءة العلمية ومعه جهاز التابلت الخاص به وتوزيعهم على مقار التصحيح ممن لديهم مهارة التعامل مع الحاسب الآلى والخبرة والكفاءة العلمية.

وشدد حسن، على أهمية حضور كلٍ من الموجه العام للمادة الدراسية، وموجه أول للمادة الدراسية، ومعلم لذات المادة الدراسية، وذلك للتدريب الخاص بالتقدير الالكترونى والمقرر عقده بمقر مدرسة السعيدية الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، من الفترة (7 إلى 16) أبريل 2019، كما تم التنبيه باصطحاب أجهزة التابلت الخاص بالمقدرين أثناء تواجدهم فى البرنامج التدريبى، مؤكدًا على أن التدريب يعقد لمدة يوم واحد لكل مادة دراسية.

وأوضح الدكتور أكرم حسن، أنه سوف يتم تنفيذ عملية التقدير بكافة مقار التقدير فى الفترة من 10 إلى 20 أبريل 2019.