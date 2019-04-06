الرئيسية أخبار عربية البشير يطلق مرحلة ثانية من الحوار الوطنى السبت، 06 أبريل 2019 02:00 ص البشير كتب : أحمد علوى إضافة تعليق أطلق الرئيس السوداني عمر البشير المرحلة الثانية من الحوار بين مكونات البلاد وفق ما سماه التوجه نحو التغيير. وخلال ترؤسه مساء الجمعة لقاء الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني وقادة المجتمع، أشار البشير إلى أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستستند على الوثيقة الوطنية للحوار الوطني المجازة والمعتمدة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. البشير: السودان تقود سياسة خارجية متزنة ترتكز على المواثيق الدولية والأعراف البشير اخبار العرب الحوار الوطنى دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية "مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟ لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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