 
وخلال ترؤسه مساء الجمعة لقاء الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني وقادة المجتمع، أشار البشير إلى أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستستند على الوثيقة الوطنية للحوار الوطني المجازة والمعتمدة.
 