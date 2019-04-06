اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم السبت، منها لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الروسى، والإعلان عن شروط مسابقة جديدة لاختيار أكثر 65 ألف معلم، وهزيمة الأهلى بخماسية أمام صن داونز الجنوب أفريقى.





وزير خارجية روسيا لـ السيسي: نلتزم بتعهداتنا التنموية بمصر ونؤيد الجهود المصرية فى مكافحة الإرهاب





صندوق النقد الدولى يتوقع جذب مصر 11.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة





التعليم: الإعلان عن شروط مسابقة جديدة لاختيار 65 ألف معلم خلال أيام.. ولا يوجد أى تغيير فى نظام التنسيق





"الإسكان" تطرح أكثر من 20 ألف شقة للحجز لمحدودى الدخل خلال أيام.. وشروط الحجز لا تختلف عن الإعلان السابق





أصحاب المعاشات يحتفلون بقرار السيسي وانتصاره لقضيتهم.. البدري فرغلي: لولا تدخل الرئيس كنا زمنا في المحاكم





مد فترة سداد تكاليف حج القرعة حتى الأربعاء المقبل





إحالة أوراق 7 متهمين بقضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة للمفتى





جنح النقض تبرئ توفيق عكاشة فى اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه





الأرصاد: غدًا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة





نكسة الـ 5 تدمر عرش الأهلى فى أفريقيا.. هزيمة مذلة للقلعة الحمراء على يد صن داونز