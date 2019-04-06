اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، مصر تطرح 2 مليار يورو سندات دولية وسط إقبال كبير من المستثمرين.
مصر تطرح 2 مليار يورو سندات دولية وسط إقبال كبير من المستثمرين
سيناتور أمريكى من داخل الكونجرس: 30 يونيو ثورة وليست انقلابا
السيسى يؤكد فى يوم اليتيم الحق الأصيل لكل طفل فى الرعاية والاهتمام
رويترز: ديفيد مالباس رئيسا جديداً للبنك الدولى
عاطل يقتل إمام مسجد أثناء أداء صلاة الجمعة بالهرم
أسعار الذهب تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 622 جنيها للجرام
مايكل مورجان: إدارة أوباما متورطة فى صفقات مشبوهة مع الإخوان
وزير الآثار: احتفال عالمى وموكب عسكرى لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة
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الأهلى يختتم استعداداته لمباراة صن داونز بقراءة الفاتحة
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