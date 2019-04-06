وقال آلن ـ في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت ـ "يجب على جميع الأطراف الليبية الجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف جميع الأعمال التصعيدية"، مضيفا أن إجتماع مجلس الأمن بشأن ليبيا عقد بشكل طارىء ولم يكن مدرجا ضمن جدول الأعمال وذلك يعبر عن القلق البالغ في المجلس بسبب الأخبار المتواترة من ليبيا.



وأضاف قائلا :يجب وقف التصعيد فورا لان لا حل عسكريا في ليبيا ، مضيفا أن الأزمة بحاجة إلى حل سياسي وكنا نأمل أن نكون قد اقتربنا من ذلك بسبب الجهد الذي بذله المبعوث الأممي غسان سلامة في هذا الصدد.



وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد بدأ الخميس الماضي، هجوما بهدف تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.