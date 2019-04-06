اخبار ليبيا اليوم ..الجيش الليبى يستعيد بوابة الـ27 فى طرابلس

استعادت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، سيطرتها على بوابة الـ27 بطرابلس بعدما أعلنت قوات تابعة لحكومة الوفاق يوم أمس سيطرتها على البوابة وقيام رئيس الحكومة السراج بزيارتها.
وقال مصدر عسكري رفيع المستوى من قوات المشير خليفة حفتر - حسبما أفادت قناة "العربية" اليوم /السبت/ - إن "قوات الجيش الوطني الليبي تعيد السيطرة على بوابة الـ27 ونشاهد موقع البوابة الآن خلال بث مباشر من غرفة العمليات العسكرية".
وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لتسوية الوضع في ليبيا.
كما عبر المجلس ، في بيانه ، عن قلقه الشديد إزاء العمليات العسكرية الجارية في ليبيا، معتبرا أنها تعرض الحل السياسي للأزمة الليبية للخطر.
ودعا البيان قوات "الجيش الوطني الليبي" إلى تفادي أي مواجهة عسكرية ، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية "لا حل عسكريا لها".
وأعربت الدول الأعضاء بمجلس الأمن عن عزمها محاسبة الأطراف المسؤولة عن مواصلة الاقتتال في ليبيا.
وقد استغرق الاجتماع ، الذي عقده المجلس بطلب من بريطانيا ، أكثر من ساعتين ، وتخلله تقديم غسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا تقريره من العاصمة طرابلس عن طريق اتصال بالفيديو.
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