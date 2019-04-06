اخبار ليبيا اليوم ..الجيش الليبى يستعيد بوابة الـ27 فى طرابلس

وقال مصدر عسكري رفيع المستوى من قوات المشير خليفة حفتر - حسبما أفادت قناة "العربية" اليوم /السبت/ - إن "قوات الجيش الوطني الليبي تعيد السيطرة على بوابة الـ27 ونشاهد موقع البوابة الآن خلال بث مباشر من غرفة العمليات العسكرية"​​​.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لتسوية الوضع في ليبيا.

وقرأ المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسجن نص البيان الذي جاء فيه ، حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة ، "لقد عبرنا عن دعمنا الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، ودعونا جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار وتنفيذ التزاماتها من أجل ضمان تعاونها الفعال مع الأمم المتحدة".