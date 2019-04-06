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إعلان الفائزين من طلاب الأزهر فى مسابقة تحدى القراءة للسفر للإمارات

السبت، 06 أبريل 2019 04:00 ص
إعلان الفائزين من طلاب الأزهر فى مسابقة تحدى القراءة للسفر للإمارات معهد أزهرى
كتب لؤى على
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اختتمت فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربية على مستوى الجمهورية، بمجمع معاهد الأزهر مدينة نصر. شارك خلال فعاليات اليوم الثاني للتصفيات طلاب مناطق: الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، أسوان، الأقصر، بني سويف، المنيا، البحر الأحمر، سوهاج، المنوفية، ومعهد العلوم الإسلامية، بواقع 10 طلاب من كل منطقة أزهرية. 

وكانت التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، قد بدأت الأربعاء الماضى بمشاركة طلاب مناطق: القاهرة، القليوبية، دمياط، الفيوم، الغربية، الشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسيوط، الوادي الجديد، قنا. 
 
وسوف يتم إعلان النتيجة للطلاب العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، المؤهلين للمشاركة في النهائيات المقرر عقدها بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة القليلة المقبلة.
 

 

 


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