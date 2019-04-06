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السبت، 06 أبريل 2019 11:27 م
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آلاف الألمان يتظاهرون ضد ارتفاع الإيجارات

السبت، 06 أبريل 2019 10:28 م
آلاف الألمان يتظاهرون ضد ارتفاع الإيجارات مظاهرات ألمانيا
برلين /أ ش أ/
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تجمع عشرات الآلاف من الألمانيين، اليوم السبت، برلين احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجارات فى العاصمة الألمانية، تزامناً مع بدء الاستفتاء لمصادرة شركات الإسكان.

ونشرت صحيفة (برلينر مورجن بوست) تقريرا حول الموضوع أفادت فيه بأن الإيجارات باهظة الثمن، وقوائم الانتظار للتفتيش على الإسكان طويلة، ويجد المزيد من الناس صعوبة فى العثور على شقة مناسبة خاصة فى المدن، وأدت كل هذه الظروف إلى تظاهر الآلاف هذا السبت تحت شعار "معاً ضد القمع والإيجارات المجنونة"، ودعا تحالف من حوالى 100 مبادرة المستأجرين والجمعيات لهذه التظاهرة .

 


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