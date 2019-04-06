آلاف الألمان يتظاهرون ضد ارتفاع الإيجارات

برلين /أ ش أ/

تجمع عشرات الآلاف من الألمانيين، اليوم السبت، برلين احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجارات فى العاصمة الألمانية، تزامناً مع بدء الاستفتاء لمصادرة شركات الإسكان.

ونشرت صحيفة (برلينر مورجن بوست) تقريرا حول الموضوع أفادت فيه بأن الإيجارات باهظة الثمن، وقوائم الانتظار للتفتيش على الإسكان طويلة، ويجد المزيد من الناس صعوبة فى العثور على شقة مناسبة خاصة فى المدن، وأدت كل هذه الظروف إلى تظاهر الآلاف هذا السبت تحت شعار "معاً ضد القمع والإيجارات المجنونة"، ودعا تحالف من حوالى 100 مبادرة المستأجرين والجمعيات لهذه التظاهرة .