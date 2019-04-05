وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة باحتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية

كتب سيد الخلفاوى - تصوير أشرف فوزى

وصل منذ قليل، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الحديقة الدولية للمشاركة فى الإحتفالية الكبرى التى نظمتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة القاهرة.

وشهدت الحديقة الدولية اجواء احتفالية لاستقبال الأطفال الأيتام حيث زينت المداخل بالبالونات كما زينت الطفطف الخاص بالأطفال.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية عروض فنية وبرامج ترفيهية للأطفال ، لإدخال البهجة والسرور عليهم فى عيد اليتيم، كما سيتم توزيع هدايا مجانية ووجبات غذائية بالمجان على الأطفال.