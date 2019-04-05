وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة يفتتحان فعاليات مهرجان دمنهور الدولى للفولكلور

البحيرة - ناصر جودة

افتتحت منذ قليل الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، فعاليات مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور فى دورته السابعة والذى يقام على مسرح أوبرا دمنهور

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ويشارك فى المهرجان - والذى يستمر حتى الخميس 11 أبريل - 26 فرقة من 13 دولة عربية وأجنبية هى: مصر، السودان، الجزائر، لبنان، فلسطين، اليونان، جورجيا، تركمنستان، الصين، تايلاند، اندونيسيا، سيريلانكا والهند .

وبدأ حفل الافتتاح بكرنفال للملابس التقليدية التراثية للدول المشاركة فى ساحة أوبرا دمنهور، بعدها انتقل الحضور إلى داخل المسرح لتنطلق المراسم وتستهل بفيلم تسجيلى عن مشوار المهرجان ثم عرض العرائس الشهير الليلة الكبيرة.

ومن المقرر تكريم وزيرة الثقافة 7 شخصيات بتسليمهم شهادات التقدير ودروع التكريم وهم أسماء الراحلين سيد مكاوى - محمد عبد المطلب - شكوكو الى جانب الدكتورة علياء شكرى، مصمم الاستعراضات حسن عفيفى، المغنية الشعبية ليلى عشبة والسودانية آسيا مدنى.

كما يتم عرض فنى لكورال "ارشى انجيلوس" الذى يتغنى بمختارات من التراث القبطى، يليه مقتطفات من عروض جميع فرق الدول المشاركة فى فعاليات المهرجان.



