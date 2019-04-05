نقابة الأطباء: إحالة 37 طبيب للتأديب ووقف 8 آخرين خلال عام 2018

قالت الدكتورة نجوى الشافعى، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة قررت زيادة الدعم المقدم للأعضاء من 25 ألف إلى 50 ألف جنيه، مشيرة إلى أن 37 طبيب تم إحالتهم للتأديب فى 2018، تم وقف 8 أطباء من بينهم عن مزاولة المهنة.

وأضافت الدكتورة نجوى الشافعى، خلال كلمتها بالجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، : أن النقابة قدمت قروض للأطباء بدون فوائد بنكية، للمقبلين على الزواج، بقيمة 20 ألف جنيه، يتم تسديدها على 38 شهر، لواقع 88 طبيب خلال 2018، مشيرة إلى أنه تم زيادة المبلغ إلى 40 ألف جنيه، بجانب تعديل جدول تسجيل الأطباء بسجل الاستشاريين بالنقابة، لوجود العديد من العوار بالجدول السابق، مشيرة إلى أن النقابة فعلت خدمات الدفع الالكترونى للأعضاء، من خلال موقعها الرسمى، بالإضافة إلى دعم لجنة مصر العطاء للعديد من المستشفيات والحالات المرضية، من خلال شراء أجهزة طبية، وسماعات، وأطراف صناعية، ودعم جلسات الغسيل الكلوى، والعلاج الكيماوى، وغيرها.

ولفتت الدكتورة نجوى الشافعى، إلى توزيع منشور على جميع المستشفيات بالإبلاغ الفورى عن حوادث الاعتداء على أى طبيب ومستشفى مشيرة الى انه سيتم تحرير محضر باسم المستشفى وليس باسم الطبيب، لمنع ان تكون مشكلة فردية وتنتهى بالتصالح الفردى بين الطبيب والمعتدين، قائلة:"النقابة نجحت فى التفاوض مع وزارة الصحة بشان قرار تخمل تكلفة الدراسات العليا مؤكدة انه جارى عقد بروتوكولات تعاون بين النقابة والجامعات لبدء تنفيذ القرار الوزارى"

وأوضحت الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة كان لها دور فى مناقشة عدد من القوانين منها قانون المستشفيات الجامعية وقانون المسئولية الطبية وقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى وقانون التجارب السريرية الذى عاد الى مجلس النواب لتعديله وقانون تعديل مزاولة مهنة الطب الذى تم إقراره رغم ملاحظة النقابة عليه.