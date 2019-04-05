نائب رئيس مركز لندن للدراسات: جهود مصر فى حفظ استقرار الشرق الأوسط محل تقدير

كتبت : إيمان حنا

قال البروفيسور إيلى جولد نائب رئيس مركز لندن للدراسات السياسية و الاستراتيجية، أن مؤسسة النبض الأمريكى بالتعاون مع مركز لندن قامت بدور كبيرفي السنوات الماضية لطرح صورة حقيقية ، لما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط خاصة مصر، أمام الكونجرس الأمريكى ودوائر صنع القرار، والرأى العام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفى كلمته خلال جلسة استماع عقدتها مؤسسة النبض الأمريكى داخل الكونجرس ، بحضور عدد من الأعضاء والخبراء ورؤساء مراكز الأبحاث، أثنى جولد على جهود مصر فى منطقة الشرق الأوسط لحفظ السلام والأمن والاستقرار فى بلدان تلك المنطقة.

وكان مايكل مورجان، رئيس مؤسسة النبض الأمريكى قد أكد خلال الجلسة ضرورة تكثيف الجهود المصرية ـ الأمريكية المشتركة على مختلف الأصعدة لإدراج جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الإرهابية على قوائم الإرهاب بشكل رسمى داخل الولايات المتحدة.

وقال مورجان ، فى كلمته فى بداية الجلسة أنه يعتقد أن الإدارة الأمريكية السابقة متورطة فى صفقات مشبوهة مع تلك الجماعات، وهو ما يصعب من مهمة الرئيس الأمريكى الحالى دونالد ترامب فى إتمام تلك الخطوة الهامة.