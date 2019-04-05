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الجمعة، 05 أبريل 2019 05:59 م
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"مياه القناة" تنتهى من تركيب خطوط محطة كبريت فى السويس

الجمعة، 05 أبريل 2019 05:01 م
"مياه القناة" تنتهى من تركيب خطوط محطة كبريت فى السويس جانب من أعمال صيانة خطوط كبريت
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أعلن المهندس عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه شرب القناة، الانتهاء من تركيب خط "الروبة" لمحطة مياه كبريت بقطاع مياه السويس، والتى تقوم بتغذية كبريت والمناطق التابعة لها، بالإضافة إلى مطار كبريت، برئاسة المهندس محمود محسن رئيس قطاع مياه السويس، استعدادا للتشغيل التجريبى، وذلك فى إطار استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لاستقبال فصل الصيف وشهررمضان المبارك.

وقال المهندس محمود محسن، إن هناك إصلاحات مكثفة للطلمبات الموجودة بمحطات زرب والزراير القديمة والجديدة والسواحل، ودخولها الخدمة حتى تعمل جميع المحطات بكافة طاقتها لتخفيف الأحمال على الشبكات خلال فترات الذروة.

وأكدت الدكتورة عبير خليل مديرعام العلاقات العامة والإعلام، أنه من المقرر الانتهاء من تطهير كافة الخزانات الأرضية على مستوى قطاعات الشركة الثلاثة مع بداية شهر مايو المقبل، لتقديم خدمة متميزة لعملاء الشركة على مستوى محافظات القناة، وذلك استكمالا لاستعدادات شركة محافظات القناة لفصل الصيف.

 

 

 


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