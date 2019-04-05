موجز 1.. مصر تطرح 2 مليار يورو سندات دولية وسط إقبال كبير من المستثمرين

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها استطلاع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا، وأكدت الدار أن استطلاع هلال شهر شعبان سيجرى بعد السابعة مساءً عقب غروب شمس يوم التاسع والعشرين من رجب ، وكذلك ما أكدته الأرصاد بأن غداً سيشهد رياح محملة بالأتربة غرب البلاد وسقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 26 درجة.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم:

نجحت مصر، ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية، أمس الخميس، بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق فى 11 إبريل 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق فى 11 إبريل 2031.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسيناء قد تمتد الى شمال الصعيد.

بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة.

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة، هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا، وأكدت الدار أن استطلاع هلال شهر شعبان سيجرى بعد السابعة مساءً عقب غروب شمس يوم التاسع والعشرين من رجب.

أكد تلفزيون النهار الجزائرى ، اليوم الجمعة أنه صدر قراربإقالة مدير المخابرات الجزائرية عثمان طرطاق.

وأكدت وسائل إعلام جزائرية بإلحاق مديرية المخابرات بوزارة الدفاع بدلا من رئاسة الجمهورية.

أكد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام بتطوير منظومة تخصيص الأراضى الصناعية، ووضع معايير وقواعد شفافة للتخصيص تُعلى معايير الحوكمة، وتأخذ فى الاعتبار أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، وتتسم فى الوقت ذاته بسهولة التعامل من خلال موقع إلكترونى توضع عليه خرائط تفصيلية محدثة ومدققة بالأراضى المتاحة وأسعارها وموقف ترفيقها، موجهاً بسرعة الانتهاء من تجارب تشغيل الموقع الالكترونى حتى يتسنى تفعيله.

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى Franco Gussali رئيس مجلس إدارة شركة بريتا الإيطالية والوفد المرافق له وممثلى الجهات المعنية فى مصر لبحث نقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المسدسات (البريتا 9مم) وذلك بديوان عام الوزارة.

خلال زيارته إلى مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك الكندية، التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، رموز الجالية المصرية في مونتريال، فى لقاء موسع نظمته القنصلية العامة المصرية في مونتريال بمقر المكتب الثقافي المصري، بمشاركة القنصل العام المصري حسام محرم ورئيس المكتب الثقافي الدكتور محمد حمزة وأباء الكنيسة المصرية.

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة فنلندا بالقاهرة، وجوسى هالتونين رئيس جامعة JAMK للعلوم التطبيقية بفنلندا، والوفد المرافق لهما مساء أمس الخميس، وذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجارى برعاية وتشريف رئيس الجمهورية.

تألقت النجمة سمية الخشاب، فى الحفل الذى أقيم بمدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، على هامش تكريمها، وذلك من خلال غنائها لعدد من أغانى الطرب القديمة، وبعض أغنيها الجديدة.

وظهرت سمية بشكل أبهر جمهورها داخل المملكة فى الحفل الذى أقيم لتكريمها كضيف شرف، معربة عن سعادتها لتكريمها فى ملتقى المرأة السعودية الثالث، مقدمة الشكر لجمهورها على حفاوة الاستقبال.