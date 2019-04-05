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الجمعة، 05 أبريل 2019 12:25 م
خالد صلاح
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مقتل 20 شخصا نتيجة لفيضانات الأمطار الموسمية بأفغانستان

الجمعة، 05 أبريل 2019 11:04 ص
مقتل 20 شخصا نتيجة لفيضانات الأمطار الموسمية بأفغانستان فيضانات
أ ش أ
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أفادت شبكة (طلوع) الأفغانية، اليوم الجمعة، بمقتل 20 شخصا على الأقل الشهر الماضي؛ جراء الفيضانات العارمة الناتجة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، على مناطق فى ولاية (بادغيس) ومدينة (هراة) الواقعتين غربى البلاد.

وأضافت الشبكة أن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم الشهر الماضى فى مدينة (هراة)، كما أصدر مكتب حاكم المدينة بيانا أعلن فيه تلف آلاف الأفدنة الزراعية والمنازل عقب وقوع فيضانات؛ نتيجة للأمطار الغزيرة.

يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أصدر تقريرا، فى مارس الماضي، أعلن فيه تأثر آلاف العائلات الأفغانية أيضا فى ولاية (هلمند) ومدينة (قندهار) بجنوب البلاد بسبب موجة الفيضانات الأخيرة، مشيرا إلى أنها بحاجة إلى مساعدات إنسانية.


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