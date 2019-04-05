مصرع رضيعة تحت عجلات سيارة نصف نقل يقودها جدها فى المنيا

المنيا - فريق المحافظات

لقيت رضيعة مصرعها بطريق الخطأ بعد تعرضها لدهس سيارة كان يقودها جدها لوالدها، اليوم الجمعة، وذلك أثناء محاولته الرجوع للخلف بقرية دمشير التابعة لمركز المنيا.

كان اللواء مجدى عامر مدير الأمن قد تلقى إخطارا من العميد مجدى سالم مدير المباحث الجنائية بمصرع رضيعة دهستها سيارة.

انتقل العقيد رأفت الحلوانى مأمور مركز شرطة المنيا والرائدان أحمد يسرى رئيس المباحث، ومعاونه خالد موسى لفحص البلاغ، وتبين مصرع "سلمى .ا" عامان أثناء تواجدها أمام منزلها بقرية دمشير، وتعرضها للدهس بسيارة نصف نقل قيادة جدها لوالدها "ناصر .ك" 45 عاما، فأثناء رجوعه للخلف تصادف وجود الرضيعة أمام المنزل، ولم يلتفت لها فدهسها لتلقى مصرعها فى الحال، وأفادت التحريات بعدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالحادث، وجرى إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.