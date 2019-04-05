video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع رضيعة تحت عجلات سيارة نصف نقل يقودها جدها فى المنيا

الجمعة، 05 أبريل 2019 05:12 م
مصرع رضيعة تحت عجلات سيارة نصف نقل يقودها جدها فى المنيا اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا
المنيا - فريق المحافظات
إضافة تعليق

لقيت رضيعة مصرعها بطريق الخطأ بعد تعرضها لدهس سيارة كان يقودها جدها لوالدها، اليوم الجمعة، وذلك أثناء محاولته الرجوع للخلف بقرية دمشير التابعة لمركز المنيا.

 

كان اللواء مجدى عامر مدير الأمن قد تلقى إخطارا من العميد مجدى سالم مدير المباحث الجنائية بمصرع رضيعة دهستها سيارة.

 

انتقل العقيد رأفت الحلوانى مأمور مركز شرطة المنيا والرائدان أحمد يسرى رئيس المباحث، ومعاونه خالد موسى لفحص البلاغ، وتبين مصرع "سلمى .ا" عامان أثناء تواجدها أمام منزلها بقرية دمشير، وتعرضها للدهس بسيارة نصف نقل قيادة جدها لوالدها "ناصر .ك" 45 عاما، فأثناء رجوعه للخلف تصادف وجود الرضيعة أمام المنزل، ولم يلتفت لها فدهسها لتلقى مصرعها فى الحال، وأفادت التحريات بعدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالحادث، وجرى إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع ربة منزل وطفل برصاص طائش فى حفل زفاف بالمنيا

المنيا

اخبار المنيا

مصرع طفلة بالمنيا




لا تفوتك
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة