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الجمعة، 05 أبريل 2019 01:18 م
خالد صلاح
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مستوطنون يغلقون طريق نابلس جنين ويرشقون مركبات الفلسطينين بالحجارة

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:05 م
مستوطنون يغلقون طريق نابلس جنين ويرشقون مركبات الفلسطينين بالحجارة مستوطنون
أ ش أ
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أغلق مستوطنون إسرائيليون اليوم الجمعة، الطريق الرئيسى بين نابلس وجنين شمال الضفة الغربية، كما رشقوا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين أغلقوا الطريق الرئيس بين نابلس وجنين أمام مدخل قرية المسعودية، كما رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مدخل قرية بزاريا.

وقال محمد عازم رئيس بلدية سبسطية شمال غرب نابلس إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية وحاولت إنزال العلم الفلسطينى الذى رفعه المواطنون الفلسطينيون فى يوم الأرض قبل عدة أيام إلا أن المواطنين تصدوا لهم واندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة أطلقت خلالها قوات الاحتلال العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين الذين أصيب عدد منهم بحالات اختناق.

وأضاف عازم ان عشرات الطيور المنزلية نفقت جراء استنشاق قنابل الغاز المسيل للدموع التى أطلقتها قوات الاحتلال.


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