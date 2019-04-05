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محافظ دمياط : الكشف على 2000 مواطن فى قافلة طبية بقرية الكحيل

الجمعة، 05 أبريل 2019 09:19 م
محافظ دمياط : الكشف على 2000 مواطن فى قافلة طبية بقرية الكحيل قافلة طبية - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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أعلنت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط الكشف على 2000 مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى نظمتها مديرية الصحة بقرية الكحيل . 
 
وقالت عوض ، فى بيان صحفى أن هذه القافلة ، تأتى  استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى تتم داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية ، وتضمنت تلك القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضلا عن إجراء التحاليل والأشعة وتوفير العلاج اللازم بالمجان، مشيرة الى أنه  تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات و كذلك العلاج على نفقة الدولة.
 
ومن جانبه توجه الدكتور خالد عبد الغنى  ، مدير مديرية الصحة بالشكر إلى محافظ دمياط لتوفيرها كافة سبل الدعم الممكنة لنجاح هذه القوافل و تحقيقها للهدف المنشود بتقديم الرعاية الطبية لجميع المواطنين بنطاق المحافظة وخاصة بالقرى الأكثر احتياجا.
 
 
 
 
 
 

 


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