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متحف باوهوس الألمانى للفنون يعيد فتح أبوابه بعد 86 عاما من الإغلاق

الجمعة، 05 أبريل 2019 07:53 م
متحف باوهوس الألمانى للفنون يعيد فتح أبوابه بعد 86 عاما من الإغلاق متحف باوهوس
كتب محمد شرقاوى
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عرضت قناة يورونيوز فيديو لافتتاح متحف باوهوس الجديد أبوابه أمام الجمهور لأول مرة في مدينة فيمار الألمانية، وذلك بعد ثلاث سنوات من أشغال البناء.

و الافتتاح سيكون غدا والدخول مجانا وسيتمتع الزائرون بلوحات استعراضية، وذلك تزامنا مع ذروة تنظيم مئات التظاهرات عبر البلاد هذه السنة، إحياء للذكرى المائوية لنشأة حركة باوهوس المرتبطة بالتصميم الفنى الوظيفى.

وكانت مدرسة باوهاوس الفنية بدأت سنة 1919 فى نهاية الحرب العالمية الأولى، وكانت تهدف إلى دمج الحرف بالفنون الجميلة، لتؤثر في جميع المجالات المرتبطة بالفنون، وبعد ذلك بسنوات نقلت المدرسة إلى ديساو في الشرق، وفي سنة 1933 أغلقها النظام النازي بعد صعوده للسلطة.

 


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