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مايكل مورجان: إدارة أوباما متورطة فى صفقات مشبوهة مع الإخوان

الجمعة، 05 أبريل 2019 05:48 م
مايكل مورجان: إدارة أوباما متورطة فى صفقات مشبوهة مع الإخوان مايكل مورجان
إيمان حنا
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قال الدكتور مايكل مورجان مقدم برنامج النبض الأمريكى المذاع على شاشه القاهرة والناس والباحث السياسى فى مركز لندن للدراسات السياسية الاستراتيجية، انه دائما ما يتم اجهاض خطوه إدراج الجماعة الإرهابية في الولايات المتحده الأمريكية، مشيراً إلى اعتقاده أن الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما متورطة فى صفقات مشبوهه مع تلك الجماعة، مما يصعب مهمة الرئيس الحالى دونالد ترامب.

 

جاء ذلك خلال جلسة استماع هامة عقدتها مؤسسة النبض الأمريكى لمناقشه العلاقات المصرية الامريكيه في إطار تطورات العلاقات بشكل إيجابى، نظمت الجلسة مؤسسة النبض الأمريكى للعلاقات العامه والإنتاج الاعلامي ، بمشاركة عدد من أعضاء الكونجرس حول العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
 

وسرد مورجان سلسله مؤتمرات "united we stand" معا متحدون والتى بدأت فى عام 2014 وتطور أهداف السلسلة بداية من محاربة الإرهاب وكيفية التغلب عليه مرورا بالعلاقات المصرية الأمريكية التى كانت تمر بحالة من الجفاف فى ظل إدارة الرئيس السابق باراك اوياما و نهايه بمؤتمرات ادراج جماعه الإخوان كجماعة ارهابيه فى الولايات المتحدة مع مكتب السيناتور الأمريكى تيد كروز و المرشح السابق في سباق الرءاسه الأمريكيه لعام 2016.


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