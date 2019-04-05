مايسة شوقى: الإصحاح التغذوى يشكل نصف مؤشرات التنمية المستدامة

كتب: وليد عبد السلام

شاركت الدكتورة مايسة شوقي رئيس قسم الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة ونائب وزير الصحة والسكان سابقا، في مؤتمر قسم الصحة العامة بكلية طب جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتورة حسنية رجب رئيس القسم.

وقدمت مايسة شوقى، بحثا علميا بعنوان "التغذية في كل السياسات ضرورة ملحة في مصر الآن"، واستعرضت أمراض سوء التغذية ورسم خريطة تنفيذ السياسات التغذوية.

وأكدت مايسة شوقي، على انخفاض مؤشر الجوع من 16.3% إلي 14.8%، واستعرضت مقارنة مؤشر الجوع في مصر بدول أخري في المنطقة.

قدمت شوقي مثالين للسياسات التغذوية للأم والطفل وكذلك لخفض استهلاك ملح الطعام، للتأكيد أن التدخلات المستهدفة تتطلب شراكة لوزارات وهيئات متعددة منها وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتعاون الدولي، والبيئة، والمجالس القومية، والبرلمان.

وثمنت شوقي، علي دور الأبحاث العلمية وتعظيم الاستفادة من توصياتها، وأهمية إعداد منصة لإعداد ملخص سياسات لكافة الأبحاث ذات الصلة "Policy Briefs"، وربط البحث العلمي وتوصياته بالخطط التنفيذية قوميا، كما عظمت من أهمية إعداد قواعد البيانات وتحديثها وتحليلها وإتاحتها لتحديد أولويات البحث العلمي.

وقالت مايسة شوقي، يجب أن نولى الطفلة والمرأة في سن الإنجاب اهتماما خاصا، لأنهن الأكثر تعرضا لسوء التغذية، وهن أيضا أمهات المستقبل ومقدمي الرعاية الأساسية في كل أسرة، لذلك فان وضع السياسات التغذوية يجب أن يراعي المحددات البيئية والاجتماعية والثقافية، كما أكدت شوقي على أن التخطيط لسياسات تغذوية تستند إلى الدليل العلمي، أصبحت ضرورة ملحة في مصر لان امراض سوء التغذية تؤثر علي صحة الأفراد وقدراتهم التعليمية وقوة العمل والإنتاج، بالإضافة الي تكلفة العلاج الباهظة، واستعرضت شوقي بالدليل البحثي أن خفض أمراض سوء التغذية لدي الأطفال بنسبة 50% فقط سيوفر3 مليار جنيه للدولة .

أضافت شوقي، أن مؤشرات الإصحاح التغذوي تشكل نصف مؤشرات التنمية المستدامة وتعتبر ركيزة أساسية لنجاح الدول في تحقيق أهدافها.

أكدت مايسة شوقي، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لملف الصحة والسكان وتبنيه للإصحاح الصحي والإسراع بتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل والحملة القومية "100 مليون صحة" والمسح الصحي لأطفال المدارس للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة، دلالة قاطعة أن مصر تعيش في عهد استثمار لتخصص الصحة العامة، وأن علم "تغذية الصحة العامة" سيكون المرجعية الأساسية للوقاية.