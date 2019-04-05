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مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية مصر وروسيا فى قصر التحرير غدا

الجمعة، 05 أبريل 2019 03:18 م
مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية مصر وروسيا فى قصر التحرير غدا وزيرى خارجية مصر وروسيا
كتب : أحمد جمعة
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يلتقى سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة غداً السبت مع سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا، وذلك بقصر التحرير.

 

كان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد أعلن أنه سيتوجه إلى مصر والأردن فى زيارة عمل خلال الفترة من 5 - 7 أبريل الجارى.

 

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان صحفى، الخميس، أن لافروف سيناقش في القاهرة استئناف الرحلات بشكل كامل بين روسيا ومصر، والانتهاء من العمل المشترك للمتخصصين الأمنيين فى مطارى الغردقة وشرم الشيخ.

 

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن سيجرى محادثات مع وزير الخارجية سامح شكري وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.


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