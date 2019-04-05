لبنان: صدور مراسيم التعيينات والترقيات لكبار قادة الجيش الجدد

بيروت أ ش أ

أعلن الجيش اللبنانى، عن صدور المراسيم الخاصة بتعيين رئيس أركان القوات المسلحة الجديد، وكذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمفتش العام بوزارة الدفاع وعضو المجلس العسكرى الجدد، والترقيات التى حصلوا عليها فى ضوء شغلهم مناصبهم الجديدة.

وجاءت التعيينات العسكرية الجديدة فى الجيش، فى ضوء ما أقرته الحكومة اللبنانية بجلستها المنعقدة فى 21 مارس الماضى من تعيينات لشغل المناصب العسكرية التى أصبحت شاغرة نتيجة إحالة من كانوا يشغلونها إلى التقاعد بمناسبة بلوغهم السن القانونية.

وذكر الجيش اللبنانى - فى بيان له مساء الخميس - أنه تم تعيين العميد الركن أمين نجيب العرم رئيسا للأركان فى الجيش مع ترقيته إلى رتبة لواء ركن.

كما تم تعيين العميد الركن محمود الأسمر أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع ، وتعيين العميد الركن ميلاد اسحق مفتشا عاما فى وزارة الدفاع، وتعيين العميد الركن إلياس الشامية عضوا فى المجلس العسكرى بوزارة الدفاع، مع ترقيتهم جميعا إلى رتبة لواء ركن.

وأحيل اللواء حاتم ملاّك رئيس أركان الجيش اللبنانى السابق إلى التقاعد بمناسبة بلوغ سن المعاش فى 15 أكتوبر من العام الماضي، غير أن تأخر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة (التى صدرت مراسيمها فى 31 يناير الماضي) أرجأ صدور تعيينات المناصب القيادية فى القوات المسلحة.

ويشغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى لبنان، ضابط قيادى يمثل الطائفة الدرزية وفقا للتركيبة السياسية والطائفية اللبنانية التى يتم بمقتضاها توزيع المناصب القيادية فى الدولة على الطوائف الرئيسية.