كوريا الجنوبية تعلن حالة الكوراث الطبيعية بعد نشوب حرائق الغابات

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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، حالة الكوارث الطبيعية في المناطق المنكوبة بالحريق الهائل الذي وقع أمس شمال شرق البلاد.

وأكدت الحكومة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أنها أعلنت عن الكارثة الطبيعية نظرًا للحاجة إلى تقليل الخسائر، موضحة أنها دعمت المناطق المعلنة التي تنطوي عليها الكارثة بالموارد والمعدات والسلع الأساسية وغيرها.

وتخطط الحكومة لوضع تدابير الدعم العاجل للاستقرار والعيش مثل تجهيز مرافق سكن مؤقتة للمشردين من المناطق المنكوبة بالحريق، وتقديم مواد الإغاثة العاجلة، بينما تخطط لتقديم الدعم إلى الضحايا وإقامة مراسم الجنائز أو العلاج، والخدمات النفسية.

وذكرت مصادر إعلامية أخرى أن الحرائق نشبت بسبب الرياح الجافة العاتية ما أسفر عن حرق 125 منزلا و250 هكتارا من الغابات.

وأعلنت دائرة غابات بلدة جوسونج بإقليم كانج وون في شمال شرق كوريا الجنوبية، في وقت سابق اليوم، السيطرة على حريق شب في غابات هناك بعد 11 ساعة من اندلاعه.