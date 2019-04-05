video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

قوات الجيش الليبى تثنى على دعم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لعملية تحرير طرابلس

الجمعة، 05 أبريل 2019 09:06 م
قوات الجيش الليبى تثنى على دعم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لعملية تحرير طرابلس اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

أشادت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بالبيان الصادر عن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح حول العمليات العسكرية التى يخوضها الجيش فى طرابلس.

وقال اللواء أحمد المسمارى المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" اليوم الجمعة، أن القيادة العامة للجيش تثمن بيان رئيس مجلس النواب الليبى الداعم لعمليات القوات المسلحة الليبية لتحرير طرابلس.

كان رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح قد بارك العمليات العسكرية التى تنفذها القوات المسلحة الليبية من أجل تحرير كافة المدن والمناطق الليبية من الإرهابيين والمتطرفين ومن يهددون أمن وسلامة الوطن والمواطنيين.

ودعا المستشار عقيلة صالح كافة المواطنيين لدعم تحركات قوات الجيش الليبى والالتفاف حول أبنائهم من منتسبى المؤسسة العسكرية ودعمهم والوقوف معهم لبسط الأمن فى كافة المناطق والمدن التى تدخلها، مؤكدا أن قواتهم تمد أيديها لكل أبناء الشعب الليبى والهدف من هذه العمليات هو بسط أمن الوطن والمواطن، وفرض القانون عبر الأجهزة القضائية وليس لتقييد الحريات أو سلبها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضاحى خلفان: ميليشيات قطرية تسرق نفط ليبيا وتدعو للانقلاب على حكومات العرب

روما تقترح على الدول السبع الكبرى موقفًا مشتركًا حول ليبيا

تونس تشدد مراقبة حدودها مع ليبيا بسبب التصعيد بين الفصائل هناك

ليبيا

حفتر

الجيش الليبى

البرلمان الليبى

اللواء احمد المسمارى

تحرير طرابلس




لا تفوتك
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة