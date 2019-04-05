فيديو وصور.. أهالى عرابة أبيدوس بسوهاج يستقبلون وزير الآثار بالطبل والمزمار

كتب – أحمد منصور – عمرو خلف

استقبل أهالى قرية عرابة أبيدوس، الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، والوفد المرافق له، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، فور وصوله معبد أبيدوس بالطبل والمزمار، واستقبله عدد من الشباب أيضا بعرض خاص بالجمال والورود.

ومن المقرر أن يزور وزير الآثار والوفد المرافق له، بقايا معبد رمسيس الثانى المكتشفة حديثا عقب اكتشاف البعثة الأثرية لجامعة نيويورك والعاملة بمعبد رمسيس الثاني بأبيدوس لبهو قصر الفرعون رمسيس الثاني الملحق بمعبده بأبيدوس وأحجار تدشين وتأسيس المعبد، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية حول منطقة المعبد بهدف استكمال الكشف عن عناصره المعمارية.

ويتفقد الوزير معبد سيتى الأول ويفتتح مشروع خفض منسوب المياه الجوفية لمعبد الأوزريون بنفس المنطقة حمام الأوزريون بمعبد أبيدوس فى سوهاج، حيث انتهت الوزارة من أعمال مشروع خفض منسوب المياه الجوفية وتحت السطحية فى حمام الأوزريون بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، فى فبراير 2019 وقد قامت الوزارة فى يونيو 2008 بإعداد وتنفيذ مشروع متكامل لخفض منسوب المياه الجوفية وتحت السطحية بالأوزريون ولكنه توقف فى 2011 حتى استأنف العمل به فى أكتوبر 2016 وينتقل الوفد بعد ذلك إلى منطقة الديابات لزيارة الاكتشاف الجديد بالمنطقة الأثرية.