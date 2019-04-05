فيديو.. لحظة انفجار مصنع النفايات فى ملبورن وألسنة اللهب تغطى سماء المدينة

كتب محمد تهامى زكى

أظهر مقطع فيديو لحظة انفجار نتيجة حريق ضخم وقع، اليوم الجمعة، فى مصنع للنفايات الصناعية الخطيرة، غطى سماء مدينة ملبورن الأسترالية بسحابة سوداء من الدخان.

ووفقا لوسائل الإعلام فى أستراليا، فإن قرابة 100 عنصر من رجال الإطفاء حاولوا جاهدين أن يسيطروا على الحريق، فيما تم إخلاء المشاريع المجاورة تحسبا لامتداد ألسنة اللهب.

ونصحت السلطات فى المدينة، سكان المنطقة بالبقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ، بالنظر إلى كثافة الدخان المنبعث من الحريق، كما أشارت وسائل الإعلام، أن الانفجار الضخم الذى أودى بحياة ما يقرب من 50 شخصًا بينما أصيب أكثر من 640 آخرين، فى انفجار المصنع الواقع فى إقليم جيانجسو الشرقى فى أحدث كارثة ضمن سلسلة من الحوادث الصناعية.



حريق ملبورن