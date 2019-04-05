فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، البيت الأبيض 9 أبريل المقبل بعد دعوة تلقاها من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وتأتى هذه الدعوة في ظل تصاعد الأحداث في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني.
ولعل أخرها القرار الأمريكي بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، وسبق هذا التطور قرار الرئيس ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل.
ونرصد من خلال هذا الفيديو، أهداف زيارة الرئيس السيسي المرتقبة لأمريكا ولقاءه بالرئيس الأمريكي، وأهم القضايا التي سيتم مناقشتها.
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