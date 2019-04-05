فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

دينا الحسينى

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، البيت الأبيض 9 أبريل المقبل بعد دعوة تلقاها من نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتى هذه الدعوة في ظل تصاعد الأحداث في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني.