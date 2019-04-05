فلاشة الفيديوهات المخلة كشفت تهديد سائق بفضح عاملة الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد سائق تم القبض عليه لاتهامه بتصوير عاملة فى أوضاع مخلة أثناء ممارسة الرذيلة معها عن "فلاشة" تحتوى على مقاطع فيديو التقطها للعاملة، وتحفظ رجال المباحث عليها، كما اعترف المتهم أن علاقته بالعاملة استمرت ما يقرب من 9 أشهر، منذ أن حضرت للإقامة بمسكنه، لارتباطها بعلاقة قرابة بزوجته، حيث مارس معها الرذيلة برغبتها.

ومن جانبها ذكرت العاملة أن المتهم بدأ فى مساومتها وابتزازها بمقاطع الفيديو وتهديدها بها، لرغبتها فى إنهاء العلاقة بينهما، ومحاولته إجبارها على ممارسة الرذيلة مقابل عدم نشر مقاطع الفيديو عبر شبكة الإنترنت، وأنها تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد، بعد ماسومة المتهم لها.

وبإحالة المتهم إلى النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أخلت سبيل العاملة، وباشرت التحقيق.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا من عاملة، اتهمت فيه سائق بتصويرها فى أوضاع مخلة، وتهديدها بمقاطع الفيديو لإجبارها على استمرار العلاقة غير الشرعية بينهما.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد أحمد صبرى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذكر أن العاملة ترتبط بعلاقة قرابة بزوجته، وأنها حضرت للإقامة بصحبتها، فارتبط بعلاقة غير شرعية بها، ومارس معها الرذيلة والتقط لها مقاطع فيديو فى أوضاع مخلة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.