video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 07:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بعد علاقة استمرت 9 أشهر..

فلاشة الفيديوهات المخلة كشفت تهديد سائق بفضح عاملة الشيخ زايد

الجمعة، 05 أبريل 2019 07:00 ص
فلاشة الفيديوهات المخلة كشفت تهديد سائق بفضح عاملة الشيخ زايد فلاشه - ارشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

أرشد سائق تم القبض عليه لاتهامه بتصوير عاملة فى أوضاع مخلة أثناء ممارسة الرذيلة معها عن "فلاشة" تحتوى على مقاطع فيديو  التقطها للعاملة، وتحفظ رجال المباحث عليها، كما اعترف المتهم أن علاقته بالعاملة استمرت ما يقرب من 9 أشهر، منذ أن حضرت للإقامة بمسكنه، لارتباطها بعلاقة قرابة بزوجته، حيث مارس معها الرذيلة برغبتها.

 

ومن جانبها ذكرت العاملة أن المتهم بدأ فى مساومتها وابتزازها بمقاطع الفيديو وتهديدها بها، لرغبتها فى إنهاء العلاقة بينهما، ومحاولته إجبارها على ممارسة الرذيلة مقابل عدم نشر مقاطع الفيديو عبر شبكة الإنترنت، وأنها تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد، بعد ماسومة المتهم لها.

 

وبإحالة المتهم إلى النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أخلت سبيل العاملة، وباشرت التحقيق.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا من عاملة، اتهمت فيه سائق بتصويرها فى أوضاع مخلة، وتهديدها بمقاطع الفيديو لإجبارها على استمرار العلاقة غير الشرعية بينهما.

 

وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد أحمد صبرى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذكر أن العاملة ترتبط بعلاقة قرابة بزوجته، وأنها حضرت للإقامة بصحبتها، فارتبط بعلاقة غير شرعية بها، ومارس معها الرذيلة والتقط لها مقاطع فيديو فى أوضاع مخلة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"قتلوها لتبنى ابنتها".. ربة منزل تتفق مع زوجها "العقيم " على خطف ابنة صديقتها..المتهمة استدرجتها لمنزلها بحجة ممارسة الرزيلة.. وزوجها ضربها بشومة وخنقها.. والمتهمان تخلصا من الجثة فى ترعة بالوراق

اليوم.. أولى جلسات محاكمة 48 فتاة وشابا لممارسة الرزيلة بملهى ليلى فى الهرم

علاقة غير شرعية

الشيخ زايد

مقاطع فيديو

اوضاع مخلة

امن الجيزة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد برنامج لإنتاج و تصدير الحلول

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد برنامج لإنتاج و تصدير الحلول

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة