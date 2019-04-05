video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة غدًا.. تعرف عليها

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:00 م
فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة غدًا.. تعرف عليها قطع الكهرباء -ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربى، بعدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة، وذلك لصيانة المحولات الدورية، يوم السبت، لمدة 5 ساعات.
 
وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فى بيان له اليوم، أنه سيتم فصل التيار الكهربى عن مناطق: "الهاى جيت، ومحطة الصرف الصحى، وعمارات على خليل، وبلوكات الجامع القطرى، والمنطقة المحيطة  بالسقالة"، وذلك بدءً من التساعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.
 
وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن منطقة الحجر والعنبر، ودهب مول والمنطقة المحيطة، يوم الأحد المقبل، بدءً من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة قنا: فصل التيار الكهربائى عن قرى مركز نقادة لتغيير الأعمدة

البحر الاحمر

اخبار المحافظات

اخبار مصر

فصل التيار الكهربى

صيانة المحولات

الغردقة




لا تفوتك
فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

فيديوجراف.. السيسى فى البيت الأبيض 9 أبريل أهداف الزيارة وأهم القضايا

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول

مصر تدخل عصر الذكاء الاصطناعى.."الاتصالات"تعد استراتيجية لإنتاج و تصدير الحلول

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

انتهاء المرحلة الأولى لأول جراج إلكترونى فى مصر بروكسى والافتتاح قريبا

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة