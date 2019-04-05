فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق بالغردقة غدًا.. تعرف عليها

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربى، بعدة مناطق مختلفة بمدينة الغردقة، وذلك لصيانة المحولات الدورية، يوم السبت، لمدة 5 ساعات.

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فى بيان له اليوم، أنه سيتم فصل التيار الكهربى عن مناطق: "الهاى جيت، ومحطة الصرف الصحى، وعمارات على خليل، وبلوكات الجامع القطرى، والمنطقة المحيطة بالسقالة"، وذلك بدءً من التساعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن منطقة الحجر والعنبر، ودهب مول والمنطقة المحيطة، يوم الأحد المقبل، بدءً من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.