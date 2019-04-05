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ضبط 650 هاربين من احكام وتحصيل 60083 جنية في حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 05 أبريل 2019 10:48 م
ضبط 650 هاربين من احكام وتحصيل 60083 جنية في حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 650 هاربين من احكام، منهم  194 حكم جزئي، و 41 حكم مستأنف، 405  فى غرامات، و10 مخالفة كما تم تحصيل 60 الف و 083 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

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