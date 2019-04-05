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ضبط وتحرير 1038 مخالفة مرورية فى الغربية

الجمعة، 05 أبريل 2019 04:32 م
ضبط وتحرير 1038 مخالفة مرورية فى الغربية حملات مرورية - أرشيفية
الغربيه ـ محمد طارق
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حمله مرورية على الطرق السريعة والداخلية بعدد من مراكز ومدن المحافظه أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المرورية.
 
تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت الحملة عن تحرير وضبط 1038 مخالفة متنوعة شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة، تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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