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صور.. وفد الجامعة الأمريكية فى نزهة بالقناطر الخيرية

الجمعة، 05 أبريل 2019 02:44 م
صور.. وفد الجامعة الأمريكية فى نزهة بالقناطر الخيرية خلال الزيارة
كتب نيفين طه
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استقبلت مدينة القناطر الخيرية، صباح اليوم الجمعة، وفد هئية التدريس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك للتنزة بالمدينة السياحية والحدائق.
 
وتضمنت الزيارة جولة بمتحف الثورة وحديقة عفلة ومتحف العلوم و دار الفن بالجزيرة، وإختتمت الزيارة بندوة بالمركز القومي للبحوث وزيارة الأهرامات.
 
رافق الوفد أثناء الزيارة المهندس محمد الصادق مدير عام إدارة الري بالقناطر، والمهندس هشام فرغلي مدير عام المتاحف، والعميد احمد عبد الحفيظ مأمور مركز القناطر، والرائد مروان الحسيني رئيس مباحث مركز القناطر.
  
وتأتى الزيارة ضمن خطة الدولة لوضع القناطر الخيرية علي خريطة السياحية وتنشيط السياحة الخارجية من الجامعات والسفارات، لجعلها منطقة سياحية توضع ضمن خطط وبرامج شركات السياحة.
 
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