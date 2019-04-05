صور.. وزيرا البيئة والرياضة يشاركان فى ماراثون "الخير يجمعنا"

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى ماراثون دراجات ضمن فعاليات مبادرة "الخير يجمعنا"، والذى انطلق من دار الأوبرا وحتى ملاعب جامعة القاهرة، بحضور عدد كبير من الشباب وممثلى المجتمع المدنى ووحدة الشباب بوزارة البيئة.

وذكر بيان لوزارة البيئة اليوم، أن الدكتورة ياسمين فؤاد أكدت أن الوزارة، تشجع استخدام الدراجات كبديل لوسائل النقل التقليدية المستهلكة للوقود، حيث نفذت من خلال مشروع النقل المستدام التابع لها عدد من مسارات الدراجات للتشجيع على استخدامها، وتم تنفيذ مسارات فى محافظة الفيوم كأحد أدوات مواجهة تلوث الهواء والتغيرات المناخية من خلال تقليل استخدام السيارات وترشيد استهلاك الطاقة.

وأضافت أن وزارة البيئة تهتم بدمج الشباب فى العمل البيئى بطرق متعددة، فهم قادة المستقبل ومن حقهم الاستمتاع بالموارد من خلال تحقيق التنمية المستدامة وترشيد استهلاك الموارد، كما أشارت بدور المرأة الهام فى منظومة صون الموارد، وإمكانية الاستفادة من الرياضة فى دعم قضايا البيئة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الاهتمام بالشباب يأتى على رأس أولويات الدولة وظهر ذلك فى الاهتمام بإقامة منتديات الشباب العالمية والإقليمية والمحلية، وظهر فى أكثر من محفل يقود الدراجات مع الشباب ليؤكد على أهمية الرياضة لخلق شباب قادر على البناء.

ويعد ماراثون الخير يجمعنا حدث شهرى تنظمه إحدى المؤسسات المجتمعية تحت رعاية وزارتى البيئة والشباب والرياضة يقام الجمعة الأولى من كل شهر يهدف إلى دمج أكبر عدد من الشباب فى الأعمال التطوعية وحث الشباب على ممارسة الرياضة دوريا وتسليط الضوء على أهمية الاهتمام بالبيئة.