صور.. "مميش" يشهد احتفالية هيئة قناة السويس بيوم اليتيم بمشاركة 1300 طفل

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

شهد الفريق مُهاب مميش رئيس قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة القناة، اليوم الجمعة، الاحتفالية الخيرية السنوية التي تنظمها هيئة قناة السويس بمناسبة يوم اليتيم، بمشاركة 1300طفل من المُحتفى بهم من مراحل التعليم المختلفة بـ 23 مدرسة وجمعية خيرية لرعاية الأيتام، وذلك بنادي الجولف التابع للهيئة بالإسماعيلية.

وحرص الفريق مُهاب مميش على التقاط الصور الجماعية مع بعض الأطفال الأيتام ومشاركتهم فرحتهم بهذا اليوم، مؤكدًا على حرص الهيئة على المشاركة الدورية في احتفالات يوم اليتيم التي تعبر عن التكافل والتراحم في أبهى صوره من خلال رسم البسمة على شفاه الأطفال وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، وذلك من منطلق مفهوم المسئولية الاجتماعية الذي تتبناه الهيئة لخدمة مواطني منطقة القناة، موضحًا سعي الهيئة الدائم إلى تعزيز دورها المجتمعي من خلال مشاركتها الفعالة في كافة المبادرات والأنشطة التي من شأنها تحقيق مردود إيجابي لمجتمع مدن القناة.

واستمتع الأطفال خلال الاحتفالية بالألعاب المختلفة ووسائل الترفيه بالنادي، وفقرات الحفل التي تنوعت ما بين عروض فنية وغنائية ومسابقات وجوائز بالإضافة إلى توزيع الهدايا.

من جانبهم، تقدم المسئولون والمشرفون عن المدارس والجمعيات الخيرية بالشكر للفريق مُهاب مميش على رعايته الكريمة وحرصه على حضوره الاحتفال بيوم اليتيم، مثمنين مشاركة هيئة قناة السويس في إضفاء البهجة والسعادة على الأطفال، وحُسن تنظيم الاحتفالية بالتنسيق مع المهندس محمد الشرقاوي رئيس النادي العام لهيئة قناة السويس، وتحت إشراف فريق عمل العلاقات العامة بالهيئة بالاشتراك مع الصحافة والإعلام.

حضر الاحتفالية المهندس محمد الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة النادي العام للهيئة بالإسماعيلية، واللواء خالد العزازي، مستشار رئيس الهيئة للعلاقات العامة، وطارق حسنين، رئيس الصحافة والإعلام، والربان محمد كامل، نائب رئيس مجلس إدارة النادي العام وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي العام، وخالد طه رئيس العلاقات الخارجية، والربان أيمن مبروك، رئيس نادي الجولف.