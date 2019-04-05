صور..ممنوع لأصحاب الكيف.. مرشحا الرئاسة الأوكرانية يخضعان لـ"تحليل مخدرات"

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

خضع مرشحو الرئاسة فى أوكرانيا بترو بوروشينكو و فولوديمير زيلينسكى لتحليل مخدرات قبل جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.

واتهمت السياسية الأوكرانية المعارضة يوليا تيموشينكو رئيس البلاد الحالى بترو بوروشينكو، بتزوير الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وفى مؤتمر صحفى عقد بعد يومين من الانتخابات، التى احتلت فيها المركز الثالث، قالت تيموشينكو إنها ستركز على الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجراؤها فى خريف 2019.

ووفقا لنتائج مفوضية الانتخابات الوطنية، فاز الممثل الكوميدى فولوديمير زيلينسكى (41 عاما)، الذى يلعب دور رئيس خيالى فى مسلسل تلفزيونى شهير، فوزا مبدئياً على بترو بوروشينكو الذى احتل المركز الثاني.

ولم تترك هذه النتيجة فرصة لتيموشينكو لتولى المنصب. وتقلص عدد المرشحين الآن من 39 إلى اثنين فقط ويخوض زيلينسكى وبوروشينكو سويا جولة الإعادة فى 21 أبريل.



الممثل الكوميدى فولوديمير زيلينسكى



المرشح الرئاسى الممثل الكوميدى فولوديمير زيلينسكى



رئيس أوكرانيا الحالى بترو بوروشينكو



رئيس أوكرانيا الحالى بترو بوروشينكو



المرشح الرئاسى والممثل الكوميدى فولوديمير زيلينسكى