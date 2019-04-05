صور ..مظاهرات شبابية فى برلين للمطالبة باتخاذ تدابير عاجلة ضد تغير المناخ

كتب- هاشم الفخرانى- صور ( رويترز)

تظاهر المئات اليوم الجمعة أغلبهم من القصر والمراهقين والشباب فى العاصمة الألمانية برلين ، ليس من أجل مطالب فئوية أو اعتراضاً على اجراءات سياسة ولكن لمطالبة الحكومة الألمانية باتخاذ تدابير عاجلة من أجل حماية الأرض فى ظل التغيرات المناخية التى تمر بها من بينها ارتفاع درجة حرارة الأرض.



مظاهرات ضد تغيرات المناخ

والتقطت عدسات كاميرات وكالات الأنباء العالمية صوراً للمتظاهرين فى جمعة أطلقوا عليها "جمعة المستقبل" وهم يحملون لافتات كتبوا عليها "انقذوا عالمنا" ولافتات أخرى للكرة الأرضية وهى تظرف الدمع حصرة على ما تعانيه من تلوث بيئى يأكل الأخضر واليابس .



الوقت يمر لافتة حملها المتظاهرين

فيما حمل العشرات لافتات تحمل صوراً لمعاناة كوكب الأرض فى رسالة مفادها الصورة بألف كلمة وكلمة .



مظاهرات برلين اليوم