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صور.. محافظ القاهرة: الأطفال اليتامى جزء كامل من الأمة ونحمل لهم كل المحبة

الجمعة، 05 أبريل 2019 12:18 م
صور.. محافظ القاهرة: الأطفال اليتامى جزء كامل من الأمة ونحمل لهم كل المحبة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير أشرف فوزى
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أعرب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن سعادته بتواجده فى احتفالية يوم اليتيم، قائلًا "تعد هذه المناسبة غالية على قلوبنا التى حست عليها جميع الأديان السماوية"، والذى خصصت لهم الدولة الجمعة الأولى من شهر ابريل فى كل عام.

وتابع "عبد العال" خلال إلقاء كلمته باحتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية: الأطفال اليتامى جزء كامل وهام ودائما كل الأمة تحمل لهم كل معانى الحب والإنسانية، لافتًا إلى أن أسعد اللحظات عندما نرى السعادة والبهجة تملأ قلوبهم، ونعاهدهم دائما بأن الدولة ستظل محل أبائهم وأمهاتهم.

ووجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزارء لرعايته هذا الحفل، كما حرص على توجيه الشكر لجميع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المحتمع المدنى ووزارة التضامن الاجتماعى لمساهمتهم فى إنجاح هذا العرس، مؤكدًا ان صفة التراحم والتلاحم من أهم صفات الشعب المصرى.

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (1)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (2)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (3)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (4)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (5)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (6)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (7)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (8)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (9)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (10)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (11)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (12)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (13)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (14)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (15)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (16)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (17)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (18)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (19)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (20)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (21)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (22)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (23)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (24)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (25)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (26)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (27)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (28)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (29)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (30)
 

 

احتفالية يوم اليتيم بالحديقة الدولية (31)
 

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