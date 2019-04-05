صور.. محافظ السويس يشدد على رؤساء الأحياء بمتابعة حالة الطرق والإنارة

السويس - السيد فلاح

وجه اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، المهندسة فاتن إبراهيم عبد العظيم رئيس حى فيصل، باستمرار متابعة أعمال رفع الإشغالات والمخلفات وتمهيد وتسوية الطريق بشارع عمر بن عبد العزيز بمدينة السلام 1، فى إطار البدء فى تطوير الشارع والعودة للشكل الحضارى للمنطقة.

وشدد المحافظ، على متابعة أعمال رصف طريق السكة الحديد حتى أم ملكة بالجناين، حتى استكمال أعمال الرصف حتى كوبرى أم ملكة لخدمة المنطقة، وصيانة الإنارة العامة ورفع القمامة وتركيب كابل كهربائى ودهان أرصفة بكورنيش السويس الجديد.

وفى سياق متصل، قام حى السويس برئاسة المهندس محمود فوزى رئيس الحى، بمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة بنطاق شوارع السويس وتغيير كشافات الإنارة من لمبات الصوديوم إلى لمبات الليد الموفرة بشوارع الشهداء وصلاح الدين وأحمد شوقى، ورفع مخلفات القمامة ومخلفات البناء بأرض المعارض بشارع الجيش وأماكن أخرى بنطاق الحى.

ونسق الحى مع شركة توزيع كهرباء القناة، بالبدء فى أعمال مد وتركيب كابلين كهرباء ضغط عال من منطقة المحروسة، حتى شارع النهضة لتدعيم هذه المناطق، مع الاستمرار فى متابعة أعمال دهانات البلدورات والأرصفة بمنطقة كورنيش السويس الجديد بداية من مدخل حديقة السوايسة، كما قام حى الأربعين، بمتابعة المرور للتأكد من تفريغ و رفع القمامة والمخلفات من الحاويات وصناديق القمامة المنتشرة بنطاق قطاع شرق وقطاع غرب الاربعين، ومتابعة أعمال النظافة بشارع النيل ومساكن شباب المثلث والايمان وشل والامام مالك، كما يقوم الحى بإزالة الإعلانات العشوائية والمخالفة بشارع الجيش وميدان الأربعين وميدان الترعة، كذلك تقوم إدارة الكهرباء بحى الأربعين بإشرف عزت الحنبوشى بأعمال رفع كفاءة وتدعيم الإنارة العامة بشوارع وحوارى كفر فؤاد.















