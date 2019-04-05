صور.. عصارة قصب متحركة بقنا.. "أبو ياسين": "اللى يشرب من عندى بيرجعلى تانى"

قنا - وائل محمد

مع بداية دخول فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة لأقصى معدلاتها بمحافظة قنا، ويحتاج المواطنون فى الشوارع بالميادين العامة لشىء يروى ظمأهم، فقرر "أبو ياسين" أن يتغلب على ظروف الحياة الاقتصادية، وأن يجد وظيفة يكسب منها قوت يومه.

ظل حلم مشروعه الصغيرة يراوده وظل يبحث عن فكرة جديدة يعمل بها، فقام بشراء تروسيكل وقرر تحويله إلى عصارة قصب متحركة، مستغلًا قرب حلول فصل الصيف، وإقبال المواطنين على شرب العصائر ليبدأ مشروعه، ويصبح مصدر رزقه الوحيد.

أبو ياسين الجهينى 45 عامًا ابن محافظة سوهاج جاء إلى محافظة قنا لتكون مصدر رزقه الوحيد، خاصة أنه يتجول بتروسيكل خاص به فى ميادين المحافظة، وتحديدًا فى منطقة مجمع مواقف قنا، وهداه تفكيره أن يعمل فى صناعة القصب، خاصة أن المحافظة تتميز بزراعة ذلك المحصول وسيتمكن من الحصول على عيدان القصب بسعر رخيص لكن ارتفاع سعر المحلات ستكلفه أموالا كبيرة غير قادر على جلبها على حد قوله .

وقال "أبو ياسين" لـ"اليوم السابع": "قررت أن أذهب للزبون لأقدم له العصير ولكن فى الشوارع والميادين العامة، ولا أنتظر أن يأتى إلىّ، وصنعت عصارة صغيرة، واشتريت تروسيكل ووضعته عليها أتجول فى الشوارع وأبيع العصائر للزبائن ولكن بسعر مخفض".

وتابع "أبو ياسين": "الفكرة بدأت تتبلور عندى فى البداية بشراء مولد كهربائى صغير يستطيع تشغيل العصارة باستخدام البنزين، وأعصر القصب وبيعه للزبائن فى الشارع، وكوب العصير لو شربته من عندى هترجع تشترى منى تانى، والحمد لله نجحت فى تشغيله وأصبح يعمل بكفاءة وقدرة تستطيع عصر نصف طن من قصب السكر.

وأضاف "أبو ياسين": "النظافة أهم شىء فى عملى، وأقوم بعمل عصائر أخرى مثل المانجو والفراولة والدوم البارد والكوكتيل، لكن بأسعار مخفضة عن محلات العصير علشان الزبون يرجع يشترى منى تانى، والفكرة وجدت استحسانا من المواطنين".

واختتم حديثه: "أنا بخرج من المنزل بالتروسيكل والعصارة، فى الساعة السابعة صباحًا، لأن فى ناس بتحب تشرب عصير القصب على الريق لقدرته على تنظيف الكلية من الأملاح والسموم، وأصبح مكانى ثابتًا فى طريق مجمع المواقف، لأنه أكبر موقف لتنقل المواطنين بين المراكز والقرى، ومشروعى ناجح وبكسب منه كويس لأنى ببيع كوب العصير بـ2 جنيه" .