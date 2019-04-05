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صور.. عروض ترفيهية وفنية بالحديقة الدولية احتفالا بيوم اليتيم

الجمعة، 05 أبريل 2019 02:37 م
صور.. عروض ترفيهية وفنية بالحديقة الدولية احتفالا بيوم اليتيم عروض ترفيهية وفنية بالحديقة الدولية احتفالا بيوم اليتيم
كتب سيد الخلفاوى - تصوير أشرف فوزى
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شهدت الحديقة الدولية عروض ترفيهية للأطفال الأيتام، خلال الحفل الذى نظمته وزارة التنمية المحلية تحت إشراف رئاسة الوزراء، حيث استمتع الاطفال بعروض لشخصيات كرتونية، وعروض الساحر، والأراجوز، ووزع القائمين على الحفل، على الأطفال الحلوى، كما رسموا اشكال الحيوانات على وجوه الأطفال.

وشهدت قاعة الاحتفالات عروض فنية لأطفال الجمعيات ودور رعاية الأيتام، والتى أدى خلالها الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات محافظة الوزارة والمحافظتين، شهدوا الحفل المقام الآن فى الحديقة الدولية.

 
عروض ترفيهية وفنية بالحديقة الدولية احتفالا بيوم اليتيم (1)
 

 

عروض ترفيهية وفنية بالحديقة الدولية احتفالا بيوم اليتيم (2)
 

 

عروض ترفيهية وفنية بالحديقة الدولية احتفالا بيوم اليتيم (3)
 

 

عروض ترفيهية وفنية بالحديقة الدولية احتفالا بيوم اليتيم (4)
 

 

عروض ترفيهية وفنية بالحديقة الدولية احتفالا بيوم اليتيم (5)
 

 

عروض ترفيهية وفنية بالحديقة الدولية احتفالا بيوم اليتيم (6)
 
عروض ترفيهية وفنية بالحديقة الدولية احتفالا بيوم اليتيم (7)
 

 

عروض ترفيهية وفنية بالحديقة الدولية احتفالا بيوم اليتيم (8)
 
عروض ترفيهية وفنية بالحديقة الدولية احتفالا بيوم اليتيم (9)
 
عروض ترفيهية وفنية بالحديقة الدولية احتفالا بيوم اليتيم (10)
 
عروض ترفيهية وفنية بالحديقة الدولية احتفالا بيوم اليتيم (11)
 
 
 

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