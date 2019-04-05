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صور.. سباق لفتيات وشباب كفر الشيخ لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

الجمعة، 05 أبريل 2019 02:24 م
صور.. سباق لفتيات وشباب كفر الشيخ لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية خلال المارثون
كفر الشيخ – محمد سليمان
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نظمت الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ ، فاعليات سباق (الجري والمشي)، اليوم الجمعة، لتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بمدينة كفرالشيخ.
 
جاء ذلك تحت إشراف عام الدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، وبحضور مصطفى غريب مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، و الدكتور جمال الشهاوي، مدير ادارة لاداء الرياضي، والدكتور سامح منصور مندوب الوزارة، و الاخصائيين الرياضيين بالمديرية وعدد كبير من الشباب والفتيات المشاركين بالسباق. 
 
بدأت فعاليات سباق(المشي والجري) من امام ديوان عام محافظة كفر الشيخ، مرورا بشارع الاستاد، انتهاءا بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، واختتمت فعاليات سباق الجرى والمشي بتوزيع الجوائز علي الفائزين، وتشجيعهم لمواصلة ممارستهم للرياضة داخل مختلف المنشآت الرياضية بالمحافظة.
 
وقال الدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، إن "مشروع تنشيط الأحياء السكنية" ، يأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لايمانه ان الرياضة هي القوة الناعمة التي يمكن أن تحقق الكثير وتنمي لدي شبابنا العديد من المبادئ والقيم وترسخ  التنافس الشريف.
 
وأضاف محروس، أن المشروع يتم تنفيذه كل جمعة داخل مدن كفرالشيخ بمشاركة الشباب، وهو ما أثمر عن نشر روح التعاون بين المشاركين، ورفع لياقتهم البدنية، وحرصهم الدائم على المشاركة. 
 
جري ومشي لتنشيط الأحياء السكنية بمدينة كفرالشيخ (2)
 

جري ومشي لتنشيط الأحياء السكنية بمدينة كفرالشيخ (3)
 

 

جري ومشي لتنشيط الأحياء السكنية بمدينة كفرالشيخ (4)
 
جري ومشي لتنشيط الأحياء السكنية بمدينة كفرالشيخ (5)
 
جري ومشي لتنشيط الأحياء السكنية بمدينة كفرالشيخ (6)
 
جري ومشي لتنشيط الأحياء السكنية بمدينة كفرالشيخ (7)
 
جري ومشي لتنشيط الأحياء السكنية بمدينة كفرالشيخ (8)
 

 


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