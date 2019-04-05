صور.. رويترز تبرز الاكتشاف الأثرى الجديد بمحافظة سوهاج

كتب- هاشم الفخرانى – تصوير (رويترز)

أبرزت وكالة "رويترز" للأنباء الاكتشاف الأثرى الجديد بمحافظة سوهاج ، من خلال نشر صور للمقبرة والتى هى عبارة عن مقبرة مزدوجة من العصر البطلمى لشخص يدعى "توتو" و زوجته "تا شريت إيزيس" التى كانت تشغل منصب عازفة الصلاصل (الشخشيخة) الخاصة بالآلهة حتحور، هذا بالإضافة إلي بقايا آدمية ومجموعة من دفنات لطيور وحيوانات.



الموميتان

و أعلن الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار لـ" اليوم السابع" أنه تم العثور علي مكان هذه المقبرة و مدخلها اثناء عملية القبض علي أحد العصابات اثناء محاولتها الحفر خلسة فى المنطقة الواقعة خارج التل الآثرى بمنطقة الديابات.



رسومات داخل المقبرة

وفور انتهاء شرطة السياحة والآثار من التحقيقات تسلمت وزارة الآثار الموقع وبدأت أعمال التنقيب الآثرى والعلمي عن طريق بعثة آثرية مصرية برئاسة أمين المجلس الأعلى للآثار، أسفرت أعمال الحفائر العثور علي باقي اجزاء المقبرة بداخلها بقايا آدمية ومجموعة من دفنات الطيور والحيوانات.