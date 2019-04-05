video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. رويترز تبرز الاكتشاف الأثرى الجديد بمحافظة سوهاج

الجمعة، 05 أبريل 2019 08:32 م
صور.. رويترز تبرز الاكتشاف الأثرى الجديد بمحافظة سوهاج الموميتان
كتب- هاشم الفخرانى – تصوير (رويترز)
إضافة تعليق

أبرزت وكالة "رويترز" للأنباء الاكتشاف الأثرى الجديد بمحافظة سوهاج ، من خلال نشر صور للمقبرة والتى هى  عبارة عن مقبرة مزدوجة من العصر البطلمى لشخص يدعى "توتو" و زوجته "تا شريت إيزيس" التى كانت تشغل منصب عازفة الصلاصل (الشخشيخة) الخاصة بالآلهة حتحور، هذا بالإضافة إلي بقايا آدمية ومجموعة من دفنات لطيور وحيوانات.

 

الموميتان
الموميتان

 

و أعلن الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار لـ" اليوم السابع" أنه تم العثور علي مكان هذه المقبرة و مدخلها اثناء عملية القبض علي أحد العصابات اثناء محاولتها الحفر خلسة فى المنطقة الواقعة خارج التل الآثرى بمنطقة الديابات.

 

رسومات داخل المقبرة
رسومات داخل المقبرة

 

وفور انتهاء شرطة السياحة والآثار من التحقيقات تسلمت وزارة الآثار الموقع وبدأت أعمال التنقيب الآثرى والعلمي عن طريق بعثة آثرية مصرية برئاسة أمين المجلس الأعلى للآثار، أسفرت أعمال الحفائر العثور علي باقي اجزاء المقبرة بداخلها بقايا آدمية ومجموعة من دفنات الطيور والحيوانات.

 

رسومات على الجدران
رسومات على الجدران

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الآثار يزيح الستار عن تمثال رمسيس الثانى بسوهاج بعد إعادة ترميمه

اعرف تفاصيل التقرير الفنى لمشروع تطوير "أبيدوس".. عانت من المياه الجوفية والتعديات

تاكيدًا لـ"اليوم السابع" اكتشاف مقبرة توتو بسوهاج.. صور

مقبرة فرعونية

سوهاج

مقبرة توتو

الفراعنة




لا تفوتك
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة