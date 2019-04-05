صور.. رحلة الموت.. مهاجرون يطرقون أبواب اليونان أملاً فى اللجوء

كتب محمد جمال

وصلت مجموعات صغيرة من المهاجرين تضم أطفالا إلى حقل مجاور لمخيم المهاجرين فى ديافاتا باليونان بالقرب من الحدود مع مقدونيا الشمالية، والتف البعض منهم بالبطاطين بسبب البرد الشديد.

وطالبت اليونان اليوم الجمعة، المئات من المهاجرين واللاجئين للبلاد بالعودة إلى مراكز الإيواء وإلا واجهوا عقوبات.



مهاجرون

وبحلول صباح اليوم كان هناك أكثر من 100 خيمة فى المكان بعد تقارير على وسائل التواصل الاجتماعى عن خطط لتنظيم تحرك لعبور الحدود الشمالية الغربية لليونان مع ألبانيا فى أوائل أبريل.

وهناك عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، عالقون فى اليونان منذ أن أغلقت دول البلقان حدودها فى عام 2016. وكان هذا هو الطريق الرئيسى المؤدى إلى شمال أوروبا.