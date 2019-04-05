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صور.. حريق هائل يلتهم مبانى وسيارات شمال كوريا الجنوبية وفرار الآلاف

الجمعة، 05 أبريل 2019 06:00 ص
صور.. حريق هائل يلتهم مبانى وسيارات شمال كوريا الجنوبية وفرار الآلاف حريق شمال كوريا الجنوبية
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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قالت وكالة يونهاب للأنباء، إن حريقا اندلع فى كوريا الجنوبية قتل شخصًا وأجبر أكثر من 4000 شخص على الفرار من منازلهم، وإيداع 4 آلاف شخصا فى الصالات الرياضية والمدارس، وسيتم إغلاق 52 مدرسة اليوم الجمعة.

وقالت وكالة "يونهاب"، أن الحكومة نشرت 45 طائرة هليكوبتر، و 77 مركبة لمكافحة الحرائق، و 13 ألف فرد من جميع أنحاء البلاد لإحتواء الحرائق.

وأفادت وسائل إعلام فى كوريا الجنوبية، بمقتل شخص وإصابة 11 آخرين إثر اشتعال نيران ضخمة حول مدينة جوسونج شمال شرقى البلاد أثارتها هبوب رياح قوية.

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلاً عن وسائل إعلام كورية جنوبية، أن النيران التهمت عددًا كبيرًا من المبانى وأجبرت السلطات على إجلاء سكان بالمدينة.

وأضافت الشبكة أن النيران اندلعت على جانب أحد الطرق بمدينة جوسونج على بعد حوالى 210 كيلومتر شمال شرقى العاصمة سول ثم امتدت إلى الجبال المجاورة، وتقوم فرق الإطفاء حاليًا من جميع المناطق المحيطة بالمدينة بجهودها فى محاولة إخماد الحرائق.

حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية (1)
حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية

 

حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية (2)
حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية 

 

حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية (3)
حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية 

 

حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية (4)
حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية
حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية (5)
حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية 

 

حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية (6)
حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية 

 

حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية (7)
حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية 

 

حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية (8)
حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية

 

حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية (9)
حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية

 

حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية (10)
حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية 

 

حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية (11)
حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية

 


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