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صور.. بدء جهود لاحتواء حرائق الغابات فى كوريا الجنوبية وإجلاء الآلاف

الجمعة، 05 أبريل 2019 08:06 ص
صور.. بدء جهود لاحتواء حرائق الغابات فى كوريا الجنوبية وإجلاء الآلاف حريق فى شمال كوريا الجنوبية
سول (رويترز)
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قالت حكومة كوريا الجنوبية، إن الآفا من رجال الإطفاء والجنود بدأوا جهودا لاحتواء حرائق غابات أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وأجبرت أكثر من أربعة آلاف آخرين على الفرار من منازلهم.

وقالت الحكومة إن الحرائق اندلعت فى إقليم جانجون بشرق البلاد مساء الخميس وامتدت إلى مدن سوكتشو وجانجنيونج وبحلول صباح الجمعة كانت قد أحرقت 525 هكتارا من الأراضى ونحو 198 منزلا ومخزنا وبنايات أخرى، وتم إجلاء 2263 مواطنا إلى قاعات رياضية ومدارس بحلول صباح الجمعة فيما تم إغلاق 52 مدرسة.

وقالت الحكومة إنه تم احتواء الحريق فى منطقة سوكتشو واحتواء حوالى 50% من الحريق فى جانجونيونج، وقال مكتب الرئاسة إن الرئيس مون جيه-إن أصدر تعليمات باستخدام كل الموارد المتاحة للسيطرة على حرائق الغابات.

وذكرت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق أن 872 عربة إطفاء و3251 رجل إطفاء من جميع أنحاء كوريا الجنوبية يعملون الآن من أجل إخماد الحرائق.

وقالت وزارة الدفاع إن 16500 جندى و32 طائرة هليكوبتر عسكرية و26 عربة إطفاء تابعة للجيش تم نشرها كذلك وإن هناك خططا لتوفير وجبات لنحو 6800 شخص.

حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية (1)
حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية 

 

حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية (2)
حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية 

 

حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية (3)
حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية 

 

حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية (5)
حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية 

 

حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية (9)
حريق هائل فى شمال كوريا الجنوبية

 

 


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سول




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