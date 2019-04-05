صور.. افتتاح 10 مدارس بتكلفة 50 مليون جنية احتفالاً بالعيد القومى للجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن افتتاح 10 مدرسة بعدد من القطاعات التى تعانى من ارتفاع الكثافات الطلابية بها، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وأكد راشد، فى بيان اليوم، أن المدارس المقرر افتتاحها تبلغ تكلفتها 50 مليون جنية وتضم 205 فصل دراسى يساهم بشكل كبير فى تخفيف الكثافات الطلابية بالمدارس المجاورة لها، مشيرًا إلى أن المحافظة حرصت على التوسع فى أنشاء المدارس باعتبارها ابرز المشكلات التى تواجه أولياء الامور وتعانى منها المحافظة فى ظل وجود كثافات طلابية لا تتوافق مع المنظومة التعليمية الجديدة التى تتبناها الدولة وبدأت بتنفيذها.

وأكد راشد، أنه سيتم المرور على المدارس للتأكد من الانتهاء من تجهيزها بالشكل الأمثل لاستقبال الطلاب فى ظل الحاجه الماسة اليها، مؤكدًا أنه جارى انشاء عدد من المدارس المقرر دخولها الخدمة بداية العام الدراسى الجديدة.

وتابع راشد:"المدارس هى مدرسة أوسيم للتعليم الاساسى ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية ومدرسة المنوات الإعدادية الثانوية ومدرسة الجهاد للتعليم الاساسى ومدرسة الشيخة جواهر ث بنات ومدرسة عرب المعازة ومدرسة عمر بن الخطاب الثانوية ومدرسة الحاج درويش للتعليم الاساسى ومدرسة أحمد بهجت الرسمية لغات ومدرسة محمد جاد النجار "الامام الشافعى" الاعدادية.

واختتم محافظ الجيزة، بالإشارة إلى أن المدارس تتنوع ما بين إنشاء جديد وتوسعات ورفع كفاءة وإحلال جزئى وتقع فى مراكز ومدن أوسيم والبدرشين والعياط وأبو النمرس والصف ومنشأة القناطر وأحياء بولاق الدكرور والهرم.