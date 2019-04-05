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صور.. اضبط مخالفة.. تصاعد أبخرة صرف صناعى من بلوعة صرف صحي بالمحلة

الجمعة، 05 أبريل 2019 08:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. تصاعد أبخرة صرف صناعى من بلوعة صرف صحي بالمحلة تصاعد ابخرة صرف صناعى من بلوعة صرف صحي بالمحلة
الغربية – مصطفى عادل
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رصدت عدسة "اليوم السابع" كارثة بيئية حيث شهد طريق المحلة المنصورة، تصاعد أبخرة صرف صناعى محملة بالكيماويات نتيجة إلقاء أحد المصانع بطريق المنصورة مخلفات المصنع من الصرف الصناعى ومياه الصباغة من المصبغة الخاصة بالمصنع، دون تهدئة على خط الصرف الصحى المار بالمنطقة ما يؤدى إلى انبعاث الحرارة وتصاعد الأبخرة بصورة كبيرة تنذر بنشوب كارثة.

وبالرغم من تشغيل محطة الصرف الصناعى بمنطقة المشحمة بالمحلة للقضاء على مشكلة التلوث الصناعى بالمدينة العمالية، إلا أن أصحاب المصانع يخالفون اشتراطات البيئة ويقومون بإلقاء مخلفات الصرف الصناعى بدون معالجة، على خط الصرف الصحي، وهو ما ترتب عليه فى تصاعد الأبخرة، وينذر بتآكل شبكة الصرف الصحى نتيجة القاء المواد الكيماوية ومياه الصباغة، دون أى تدخل لردع المخالفين.

 
تصاعد-ابخرة-صرف-صناعى-من-بلوعة-صرف-صحي-بالمحلة-(1)
 

 

تصاعد-ابخرة-صرف-صناعى-من-بلوعة-صرف-صحي-بالمحلة-(2)
 

 

تصاعد-ابخرة-صرف-صناعى-من-بلوعة-صرف-صحي-بالمحلة-(3)

 


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